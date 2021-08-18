«Ведро воды на человека»: синоптик рассказала, чего ждать от погоды в Москве в ближайшие часы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Угрожающей и непредсказуемой погоды в ближайшие часы в Москве ожидать не приходится. Местами пройдут грозы, а также ожидается, что на один квадратный метр выпадут осадки объемом в одно ведро воды. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа.

— Нас ожидают дожди, возможно, даже гроза. Сейчас на западе, северо-западе начали образовываться дождевые облака. Не исключено, что там к 18 часам разовьется грозовая деятельность. Ждем, что сегодня может выпасть до 10 миллиметров осадков, — сказала Позднякова.

Собеседница «ВМ» отметила, что в районах города, где будут греметь грозы, под кучевыми облаками возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Но ничего угрожающего в этом нет — типичная летняя погода с кратковременными грозами.

— Града не ожидается, — подчеркнула Позднякова.

Также она рассказала, что 10 миллиметров осадков — меньше 15 процентов от месячной нормы, которая находится на уровне в 77 миллиметров.

— Если выпадет 10 миллиметров осадков, это будет, как если вылить одно ведро на квадратный метр земли, на человека, — заключила синоптик.