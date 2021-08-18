Меркель и Путин в Москве обсудят ситуации в Белоруссии, Афганистане и на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Известны темы грядущей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Они обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины, сообщает в среду, 18 августа, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Кроме того, в ходе своей поездки канцлер проведет пресс-конференцию и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА Новости.

О встрече двух лидеров стало известно 13 августа. Тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов. Встреча состоится 20 августа.

В июле Меркель посоветовала своему преемнику оставаться в диалоге с Россией. Канцлер отметила, что вести диалог с РФ нужно с учетом ценностей и интересов Германии. Она добавила, что из-за некоего ограничения работы НПО в России сложно устанавливать контакты по линии гражданских обществ. Она подчеркнула, что это наносит серьезный удар по отношениям РФ и Германии.