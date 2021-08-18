Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта построят в Москве

Михаил Алимов

Город
Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта построят в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский районКарта всех событий

Начались торгово-закупочные процедуры в рамках строительства надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строящийся Северный дублер — бессветофорная магистраль. Кроме этого, увеличилась интенсивность движения железнодорожного транспорта с открытием МЦД-1. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу максимально обеспечить пешеходные связи, — рассказал он.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное департаменту, объявило конкурс на выполнение работ по строительству объекта. Он называется «Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Полоцкой и улицы Гвардейской». С помощью перехода можно будет перейти с Полоцкой на улицу Маршала Неделина и Гвардейскую. Длина сооружения составит 96 метров, а высота пешеходной части — 2,4 метра. Кроме того, его оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан и лестницами с колясочными спусками.

Недавно Загрутдинов сообщил, что переход через Лермонтовский проспект в Москве построят за три года. По его словам, подрядчиком станет ООО «Проектный институт развития городской инфраструктуры». Он выполнит инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и построит сам переход, который расположится возле первого корпуса дома № 2 на Лермонтовском проспекте и соединит между собой улицы Привольную и Пронскую.

Читайте также:
строительствоМосквапешеходный переход
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте