Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта построят в Москве

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Начались торгово-закупочные процедуры в рамках строительства надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строящийся Северный дублер — бессветофорная магистраль. Кроме этого, увеличилась интенсивность движения железнодорожного транспорта с открытием МЦД-1. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу максимально обеспечить пешеходные связи, — рассказал он.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное департаменту, объявило конкурс на выполнение работ по строительству объекта. Он называется «Пешеходный переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Полоцкой и улицы Гвардейской». С помощью перехода можно будет перейти с Полоцкой на улицу Маршала Неделина и Гвардейскую. Длина сооружения составит 96 метров, а высота пешеходной части — 2,4 метра. Кроме того, его оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан и лестницами с колясочными спусками.

Недавно Загрутдинов сообщил, что переход через Лермонтовский проспект в Москве построят за три года. По его словам, подрядчиком станет ООО «Проектный институт развития городской инфраструктуры». Он выполнит инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и построит сам переход, который расположится возле первого корпуса дома № 2 на Лермонтовском проспекте и соединит между собой улицы Привольную и Пронскую.