Назван подрядчик, который построит сеть автодорог в бывшей промзоне Руднево

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Подведомственное Департаменту строительства Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги конкурса на выполнение работ по сооружению сети дорог в бывшей промзоне Руднево. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

— Мы определили генерального подрядчика для строительства сети автодорог в промзоне Руднево. В ближайшее время будет заключен контракт, и мы приступаем к строительству, — рассказал он.

Подрядчиком объекта «Улично-дорожная сеть в промзоне Руднево. Этап 1: строительство улично-дорожной сети в районе электродепо «Руднево» и завода № 4 ГУП «Экотехпром» стало ООО «Транспортная компания «Руслан-1». По словам Загрутдинова, работы планируется выполнить за год.

Компания должна построить около 5,5 километра дорог, шесть проектируемых проездов, шумозащитные экраны, подпорные стены и еще несколько элементов, в том числе и для общественного транспорта.

— Работы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для обеспечения масштабного инвестиционного проекта по строительству производственных объектов, — резюмировал глава ведомства.

До этого он сообщил, что начались торгово-закупочные процедуры в рамках строительства надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. Длина сооружения составит 96 метров, а высота пешеходной части — 2,4 метра. Кроме того, его оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан и лестницами с колясочными спусками.