Цена на газ в Европе снизилась более чем на 4,5 процента

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Цена на газ в Европе в ходе торгов снизилась почти на 10 процентов, но после отыграла падение. По сравнению с 17 августа она снизилась на 4,6 процента. Об этом свидетельствуют данные ICE.

Снижение произошло из-за информации о том, что по газопроводу «Северный поток — 2» якобы начались поставки топлива в Германии. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 17:32 упала до 509 долларов за тысячу кубических метров, а днем ранее при закрытии торгов она составила 562 доллара за тысячу «кубов» газа — это почти на 10 процентов выше.

Позже стало известно, что поставок не происходит, поэтому цены вновь поползли вверх и к закрытию торгов составили около 537 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом они упали за день на 4,6 процента, передает ТАСС.

16 августа сообщалось, что цена на газ в Европе почти достигла 580 долларов за тысячу кубометров. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла на 13:07 значения 577,4 доллара за тысячу кубометров, или 48,05 евро за мегаватт-час. Тогда за день цены на газ в Европе выросли почти на 7,7 процента по сравнению с закрытием предыдущего дня, сообщает «Царьград».