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Школу на 1225 мест построят в Новомосковском округе столицы

Илья Ашуров

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Школу на 1225 мест построят в Новомосковском округе столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

В Новомосковском административном округе столицы планируют возвести учебный комплекс на 1225 мест. Проект нового объекта утвердила Москомархитектура. Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Школа будет находиться в поселении Десеновском (35-й километр Калужского шоссе — прим. «ВМ»). Общая площадь объекта составит порядка 31 тысячи «квадратов». При этом здание будет поделено на две зоны: общеобразовательную (1000 мест) и дошкольную (225 мест).

— Это будет вытянутое здание из нескольких объемов, различающихся не только внешне, но и по своему наполнению. В качестве основного материала отделки будет использоваться керамогранит пяти оттенков: песочно-желтого, пастельно-серого, белого, черного и лимонного, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В здание учебного комплекса войдут спортивные и музыкальные залы, пищеблок полного цикла, специализированные классы и прочие помещения.

Пространство вокруг школы благоустроят: возведут спортивные площадки, футбольный стадион, а также обустроят зоны для прогулок и отдыха.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве при строительстве учебных учреждений применяются новые технологии. По словам заммэра, используются системы роботизированного сканирования: с помощью дронов и специальной установки. Данные сканирования помогают практически моментально определить малейшие отклонения от проекта и принять решения для их устранения.

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