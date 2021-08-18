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Кличко заявил, что власти Украины приказали правоохранителям испортить ему репутацию

Михаил Алимов

В мире
Кличко заявил, что власти Украины приказали правоохранителям испортить ему репутацию
Фото: Iнтер

У украинских правоохранителей есть «задание»: испортить мэру Киева репутацию. Его дали действующие власти государства, уверен Виталий Кличко.

— И даже если правоохранители приходят и мы говорим: «Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы; вы уже второй раз пришли», то они заявляют: «Извините, пожалуйста, нам дали задание; мы должны это сделать». Дается задание. У нас много примеров, — рассказал он в эфире «Украинского радио».

Он связал многочисленные проверки киевских предприятий с тем, что власти Украины хотят испортить ему репутацию с помощью них. Кличко подчеркнул, что работает на благо города.

В мае он рассказал, что в подъезд его дома ворвались вооруженные люди. По словам мэра, каждое утро он ходит в спортзал на тренировки, поэтому не стал свидетелем случившегося. Однако ему стало известно, что «вооруженные люди ломились в дверь его квартиры».

Тогда же украинские СМИ сообщали, что Зеленский планировал уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Он совмещает должности мэра и главы администрации.

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