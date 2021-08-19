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МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России

Иван Юминов

Общество
МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

МВД предложило отказаться от некоторых обязательных проверок при процедуре техосмотра. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

В частности, министерство выступило за отмену проверки коррозии элементов тормозной системы, замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, а также проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Кроме того, ведомство предложило больше не проверять наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, отмечается на сайте газеты.

18 августа в Банке России сообщили, что для покупки полиса ОСАГО с 29 августа не потребуется наличие документа, подтверждающего сделанный техосмотр.

Отмечается, что это повысит доступность полиса ОСАГО и упростит заключение договора о страховании автомобиля. Более того, теперь владельцы смогут дистанционно расторгнуть договор или изменить его. При этом им вернется часть страховой премии.

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