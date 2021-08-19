«Лапуля»: Рудковская опубликовала видео с первыми шагами младшего сына

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео, как ее младший сын Арсений потянулся к игрушке и сделал первые шаги.

— Арсюшка пошел. Десять месяцев! А ведь есть кто меня критиковал за вожжики! Проверенный способ еще со времен Царской России, — подписала она публикацию.

На кадрах видно, что ребенок делает несколько уверенных шагов, после чего перед ним протягивают черного игрушечного медведя.

«Лапуля»; «А что без коньков?»; «Ваш сынуля — чудо»; «С первыми шажочками, малыш!»; «Вожжики всегда были в помощь раньше! Пусть умники не умничают»; «Очень рады за вас!», — написали умиленные подписчики.

16 августа отец Арсения, фигурист Евгений Плющенко опубликовал момент выхода ребенка на лед. Несмотря на то, что на ногах малыша кроссовки и держит его папа, мальчик уверенно перебирает ногами и скользит по льду.

Вполне вероятно, что Арсений пойдет по стопам старшего брата и будет заниматься фигурным катанием с раннего детства. Александр, или Гном Гномыч, старший ребенок Плющенко и Рудковской, уже занимает первые места на пьедесталах в одиночном фигурном катании.