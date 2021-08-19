Дерматолог назвала способ определить состояние здоровья по коже

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Проблемы на коже могут свидетельствовать об имеющихся внутренних болезнях. Об этом заявила врач-дерматовенеролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Новосибирске Юлия Чиркова.

— При заболеваниях эндокринной системы, в частности щитовидной железы, могут отмечаться признаки гипофункции: сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, истончение ногтей. Наоборот, при гиперфункции кожа становится влажная, чувствительная к прикосновениям и пигментированная, — рассказала специалист.

Проблемы с пищеварительной системой, по ее словам, могут оказать влияние на пигментацию кожи и вызвать сосудистые звездочки. Кроме того, они имеют шанс спровоцировать высыпания в виде угрей и себорейного дерматита.

Признаками сахарного диабета является наличие кандидоза и пиодермии, добавила Чиркова. Угри, жирная себорея и повышенная волосатость свидетельствуют о нарушениях функции половых желез, приводит слова врача газета «Известия».

31 июля косметолог предупредил о смертельной опасности так называемых солнечных татуировок, которые получаются из сочетания загорелых и светлых участков кожи. Он сообщил, что медики считают это развлечение одним из самых нездоровых за последние годы, потому что люди находятся на солнце в самые опасные часы.

Врач напомнил, что безопаснее всего загорать до 10 и после 17 часов, когда снижается солнечная активность. Солнечный ожог, по его словам, вызывает тяжелые последствия, в том числе повреждение клеток и ускоренное старение, но самое страшное из них — это онкологическое заболевание кожи или меланома.