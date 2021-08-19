Шесть сетей аптек присоединились к акции «#ВыбираемВместе»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

К акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» подключились шесть сетей аптек. Москвичи, получившие призовые баллы, смогут потратить их на лекарства.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Так, выигравшие по программе жители столицы смогут использовать свои призовые баллы при покупке лекарств и медицинских изделий в шести сетях аптек.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С момента запуска электронного голосования на выборы в Госдуму РФ жители столицы подали более 750 тысяч заявок на участие в нем. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.