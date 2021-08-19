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Партнеры столичного сервиса Russpass получили доступ к открытому API

Анастасия Волоснова

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Партнеры столичного сервиса Russpass получили доступ к открытому API
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Партнерам сервиса Russpass передали доступ к открытому API. Теперь им доступен программный интерфейс приложения, с помощью которого можно управлять турами, событиями и билетами.

В настоящее время у сервиса более 600 партнеров. Публичный программный интерфейс позволяет удобно взаимодействовать со всеми участниками программы, которые могут синхронизировать необходимые данные со своими ресурсами.

По API можно осуществлять передачу информации о турах, мероприятиях, графике работы. Также появляется возможность делиться ссылками, логотипами и фотоматериалами.

Первыми к API сервиса Russpass подключились московский детский парк профессий и один из туроператоров столицы. В детском парке отметили, что подобное партнерство позволяет им автоматизировать работу по передаче данных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Цифровой сервис Russpass также создал познавательно-развлекательный маршрут для семейных прогулок с детьми по Москве. Путь включает в себя девять интересных локаций.

Кроме того, Russpass разработал маршрут по местам съемок знаменитых фильмов в Москве. Посетить можно будет локации из фильмов «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Место встречи изменить нельзя», «Служебный роман», «Брат-2», «Летят журавли» и «12 стульев».

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