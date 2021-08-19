Москвичи смогут подавать сведения о водосчетчиках онлайн на портале mos.ru

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Москвичи могут воспользоваться новым сервисом, который заработал на портале mos.ru. Он позволяет оперативно направить в управляющую компанию данные о проведении плановой поверки или установке приборов учета воды.

Новая онлайн-услуга доступна для жителей домов, чья управляющая компания заключила договор с единым диспетчерским центром и с офисами «Мои документы» по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, пользователи сервиса должны иметь полную учетную запись на mos.ru.

— Раньше, чтобы сообщить о поверке или замене водосчетчика, жителям Москвы нужно было идти с документами в управляющую компанию или в случае расчетов по прямым договорам в ресурсоснабжающую организацию. Теперь передавать сведения можно быстро и в любое удобное время. Достаточно зайти на mos.ru и заполнить специальную форму, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Подать сведения о поверке или вводе водосчетчиков можно в разделе «Услуги», выбрав подраздел «Жилье, ЖКУ, двор».

После выбора вкладки «Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки» отобразится окно, где будут указаны фамилия, имя, отчество, контактные данные, код плательщика и номер квартиры заявителя. Также появится перечень установленных в квартире счетчиков.

Срок проверки заявления о поверке или замене водосчетчиков составляет 15 рабочих дней. В личном кабинете пользователя будет отражаться вся информация о ходе его рассмотрения.

Кроме того, на mos.ru также можно передавать онлайн показания счетчиков воды и тепла, сообщает официальный сайт мэра Москвы.