Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во всех взрослых и детских поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка, который позволит врачам получать информацию о пациентах своего участка в режиме онлайн. Об этом рассказала в четверг, 19 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программу реализовали в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения. Анастасия Ракова отметила, что теперь специалистам доступна полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов и данные о них.

— В сервисе врачам также доступна информация о том, к кому из пациентов вызывали скорую помощь, кого госпитализировали или поставили на наблюдение по отдельным видам заболеваний, у кого выявили отклонение в значениях лабораторных исследований. Теперь все это можно анализировать без необходимости пользоваться бумажными списками или открывать медицинские карты каждого отдельного пациента, — подчеркнула Анастасия Ракова.

По ее словам, сервис позволяет экономить время и оперативнее решать вопросы о дополнительных анализах и исследованиях, что повышает качество оказания медицинской помощи.

Анастасия Ракова добавила, что сервис также позволяет контролировать распространение инфекционных заболеваний. В цифровом паспорте в онлайн-режиме отображаются пациенты с острыми инфекционными заболеваниями. Владея такой информацией, врачи смогут своевременно провести необходимые противоэпидемиологические мероприятия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник, в рамках которой столичные медучреждения получают современное оборудование. Более 20 поликлиник, в которых завершили капремонт, уже получили свыше 100 единиц новых высокотехнологичных медицинских аппаратов.