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Более 100 единиц современного оборудования закупили для отремонтированных поликлиник

Илья Ашуров

Город
Более 100 единиц современного оборудования закупили для отремонтированных поликлиник
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта поликлиник по новому городскому стандарту. В рамках проекта столичные медучреждения получают современное оборудование. Более 20 поликлиник, в которых завершили капремонт, уже получили свыше 100 единиц новых высокотехнологичных медицинских аппаратов.

Поставляемое в объекты здравоохранения оборудование закупается по контрактам жизненного цикла.Это значит, что поставщик обязуется ремонтировать и обслуживать его в течение всего срока службы.

— Для поликлиник, где завершился капитальный ремонт по новому стандарту, мы закупили более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Обновленные поликлиники получили новейшие системы ультразвуковой визуализации, рентгенодиагностические комплексы и рентген-аппараты типа «U-дуга», — рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Медицинское оборудование в городских поликлиниках обновляется по единому стандарту, который предполагает качественное улучшение возможностей по лечению пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В феврале этого года был запущен чат-бот на основе искусственного интеллекта, призванный повысить эффективность работы врачей и сократить время на сбор данных о здоровье пациента. Теперь с помощью него москвичи смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота.

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