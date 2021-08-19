«Душно vs. дует»: ироничная выставка откроется в галерее «Измайлово»

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Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Душно vs. дует». Ироничный проект о главном расколе общества между теми, кому дует и кому душно. Посетители увидят живопись, графику, фото, видео и объекты авторства современных художников.

Степень ожесточенности конфликтов в общественном транспорте, рабочем кабинете или ином присутственном месте коррелирует с общим уровнем агрессии в социуме. С одной стороны, ситуация безвыходная, с другой —если мне-душно-человек и мне-дует-человек дружат, уважают и любят друг друга, вариант решения проблемы так или иначе находится.

В галерее в рамках проекта будет работать биполярная система экспонирования: полюс холода и полюс тепла. Через понимание равной дискомфортности для человеческого существа экстремальных температур посетитель придет к более терпимой и взвешенной позиции по этому вопросу.

Выставка открыта с 28 августа до 26 сентября, сообщается на сайте галереи.

В галерее «Богородское» открылась выставка «Дача, как я ее вижу». Здесь посетители смогут изучить смысловое наполнение феномена дачи для каждого отдельно взятого человека. Проект раскрывает семейные традиции и связь поколений через призму дачного опыта. В условном дачном пространстве можно увидеть знакомые пейзажи и бытовые зарисовки.