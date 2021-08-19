Автоэксперт рассказал, чем грозит отказ от ряда проверок при техосмотре

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Отказаться от некоторых обязательных проверок при процедуре техосмотра можно, но относительно определенных автомобилей. Иначе это грозит ростом аварийных случаев на дороге. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил автоэксперт Константин Лигачев.

МВД предлагает отменить проверку коррозии элементов тормозной системы, замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, а также проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме того, ведомство предложило больше не проверять наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Лигачев напомнил, что автомобили старше четырех лет проходят техосмотр раз в два года, а транспорт старше десяти лет — каждый год. При отказе от некоторых обязательных проверок существует риск роста аварий на дорогах и, конечно, снижения уровня безопасности на них, считает эксперт.

— Из этого списка большинство лучше оставить. Часть можно действительно убрать, но для определенных автомобилей, — сказал автоэксперт.

Все современные машины сегодня выпускаются в соответствии определенному классу. Поэтому по уровню выхлопа почти все они соответствуют нормам. Например, замер уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе можно действительно исключить из техосмотра, но для новых машин.

— Чтобы автомобиль давал повышенную загазованность, надо постараться. На старых автомобилях, естественно, это все есть. Жигули старые, которые в регионах бегают. Они не соответствует экологическому классу, часто настроены некорректно и выдают выхлопы. Их, конечно, желательно проверять и оставлять эту штуку для совсем старых машин, — сказал собеседник «ВМ».

Кроме того, исправная тормозная система — основа автомобильной безопасности. Что касается отказа проверки коррозии элементов тормозной системы, то ее лучше оставить, посчитал эксперт.

— Лучше проверять, потому что это все-таки влияет на безопасность. Особенно на старых машинах, — заключил Лигачев.

18 августа в Банке России сообщили, что для покупки полиса ОСАГО с 29 августа не потребуется наличие документа, подтверждающего сделанный техосмотр. Отмечается, что это повысит доступность полиса ОСАГО и упростит заключение договора о страховании автомобиля. Более того, теперь владельцы смогут дистанционно расторгнуть договор или изменить его. При этом им вернется часть страховой премии.