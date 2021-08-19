Выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник» откроется в Доме Остроухова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках представляет выставку «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник», посвященную 125-летию драматурга и киносценариста.

В эвакуации в 1944 году Евгений Шварц начал вести дневники-мемуары, в которых в дальнейшем оказалось детальное описание целой культурной эпохи. В них отразилась галерея лаконичных портретов современников, писателей, режиссеров, художников, артистов, музыкантов. Посетители увидят карикатуры и фотографии современников Шварца с цитатами из его дневников.

Сказочные пьесы Евгения Шварца уникальны, хотя почти все из них созданы на чужом литературном материале. У «сказочника» реальный и волшебный мир смотрят друг в друга, как в зеркало. Эзопов язык мог обречь драматурга на трагическую участь, постигшую его коллег по детскому отделу Госиздата и журналам «Чиж» и «Еж».

Отдельный зал экспозиции посвящен пьесам Евгения Шварца. Здесь в теневом театре появляются главные герои произведений «Голый король», «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Гости музея увидят фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций художника и режиссера Николая Акимова.

Выставка открыта с 25 августа по 28 ноября сообщается на сайте музея.