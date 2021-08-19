В Госдуму внесут законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России разработали законопроект о запрете на въезд в страну иностранцам, которые проявляли ненависть или вражду к россиянам. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь генсовета Единой России Александр Хинштейн.

По его словам, документ также предусматривает запрет на въезд для граждан других стран, если они «оскорбляют память защитников Отечества» или унижают честь и достоинство ветеранов.

Хинштейн уточнил, что на территорию страны могут не пускать иностранцев, которые оскверняют символы воинской славы России, разрушают воинские захоронения и памятники, искажают информацию о деятельности СССР в военные годы, одобряют преступления нацистов.

— Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне с казахстанским и кыргызстанским коллегами, — добавил Хинштейн.

Он подчеркнул, что предложение депутатов поддержали в МВД России, пишет ТАСС.

13 августа глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию, назвав их возмутительными. Он порекомендовал украинскому лидеру пересмотреть сериал «Слуга народа», благодаря которому он пришел к власти, и вспомнить «себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства». По словам министра, в те годы у Зеленского это получалось гораздо лучше.

При этом Государственный думы Руслан Бальбек подчеркнул, что «первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол». По его словам, «так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть».