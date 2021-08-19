Психолог объяснил, почему смена фамилии — более серьезный шаг, чем смена имени

Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Фамилия влияет на психологическое состояние человека, а ее смена является более серьезным шагом, чем смена имени. Такого мнения придерживается психолог, преподаватель, доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева.

Она отмечает, что если смена фамилии не связана с замужеством, то причины этого кроются в психике человека.

— Меняют, конечно, не только фамилию, но и имя, но первое намного важнее, поскольку, помимо всего прочего, олицетворяет связь с предками. В моей практике были случаи, когда у пациентов, например, разводились родители и, меняя фамилию, человек демонстрировал, что принимает сторону того или иного родителя. Бывают и случаи, когда идут на этот шаг из-за некоторых детских травм, желая таким способом оборвать связь с семьей, подчеркнуть, что больше не имеют никакого отношения к этим людям, — рассказала специалист.

Татьяна Яничева подчеркнула, человек может решиться на смену фамилии из-за неприятия себя. Таким образом он хочет изменить хотя бы какую-то свою часть. Она обратила внимание, что при подобной мотивации смена фамилии станет лишь маленьким стежком, а для полного принятия ему потребуется глубокая и длительная работа.

С начала года в столичные ЗАГСы обратилось около семи тысяч москвичей, которые хотели сменить фамилию, имя или отчество. Чаще всего причины, побуждающие граждан сменить имя в официальных документах, остаются неизвестными. Однако некоторые заявители все же объяснили, почему меняют имена.