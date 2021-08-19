Следователи раскрыли убийство девушки на западе Москвы 20-летней давности

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Правоохранители раскрыли жестокое убийство девушки, которое произошло на западе Москвы двадцать лет назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в январе 2001 года четыре человека, среди которых были трое несовершеннолетних, заманили девушку на стройку, недалеко от Ярцевской улицы. Там злоумышленники изнасиловали ее, а затем жестоко избили. Убедившись, что девушка мертва, они сбросили ее тело в колодец, после чего скрылись.

Долгое время преступление оставалось безнаказанным. Однако недавно следователи смогли восстановить картину дня убийства и вышли на след предполагаемых убийц.

— По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин. Благодаря грамотной тактике и наступательной позиции следователей окружного подразделения, в ходе допроса они все признали свою вину в инкриминируемых деяниях и дали подробные признательные показания, — заключила Иванова.

В отношении задержанный возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием».

Следствию известно имя еще одного участника преступления. На момент злодеяния он не достиг возраста уголовной ответственности. В настоящее время он также допрошен.

В июле этого года московская полиция задержала мужчину, который, предположительно, убил человека 20 лет назад. Убийство произошло в августе 2001 года на спортивной площадке около одного из домов на севере Москвы. Там нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность злоумышленника была установлена, им оказался 42-летний житель Московской области.

Однако 20 лет назад достаточных доказательств его причастности к убийству не нашлось. Теперь доказательства были найдены и мужчину задержали. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»