Столичные врачи вылечили еще 2805 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве выздоровели от коронавируса 2805 пациентов за минувшие сутки. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от коронавируса в столице полностью вылечились 1 420 630 пациентов.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в городе также выявили 2142 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы были 692 человека, 54 москвича скончались. По состоянию на 19 августа 341 горожанин находится на ИВЛ, говорится в сообщении.

Всего в 85 регионах России выявили 21 058 случаев коронавируса. За последние сутки в стране также был зафиксирован 791 летальный исход. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 24 017 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.