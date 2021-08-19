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Москвичи переедут в дом по реновации на Карамышевской набережной в 2021 году

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москвичи переедут в дом по реновации на Карамышевской набережной в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Карамышевская набережная, 22к1 Карта всех событий

Жилой дом на Карамышевской набережной передадут под заселение по программе реновации в конце 2021 года. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новостройка расположена по адресу Карамышевская набережная, дом 22а. В дом смогут переехать более 300 жителей, уточнил Левкин. По его словам, здание уже ввели в эксплуатацию.

— Сюда начнут переезд семьи из домов по улице Народного Ополчения, дом 14, корпус 1, и дом 16, корпус 1. Сейчас на территории района заселяется дом на улице Демьяна Бедного, дом 22, — пояснил Левкин.

Всего в Хорошево-Мневниках по программе реновации подлежат переселению и сносу 156 жилых домов. Их общая площадь составляет 510 тысяч квадратных метров.

В 2021 году на севере Москвы в Головинском районе в рамках программы реновации передадут под заселение новостройку на Смольной улице. Этот дом станет уже четвертым в районе, куда переедут новые жильцы по программе реновации жилищного фонда Москвы.

Всего одиннадцать домов строят в ЗАО в рамках программы реновации. Общая площадь строящихся новостроек составит 179,18 тысячи квадратных метров. Еще 13 объектов в настоящее время находятся в стадии проектирования.

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