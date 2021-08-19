Свыше 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага РФ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят улицы Москвы ко Дню флага РФ 22 августа. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на здание Госдумы повесят декоративное панно с флагами и памятной датой.

— В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах, — добавил Бирюков.

Он уточнил, что флаговые композиции установят на шести мостах города: Большом Москворецком, Большом Каменном, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Новоарбатском.

Также тематические видеоролики будут показывать на цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и Центральном телеграфе. Трансляция будет идти с 18 по 22 августа.

Для создания праздничной атмосферы на фасадах домов в центре Москвы могут включать архитектурно-художественную подсветку. Она будет сделана в цветах российского флага.

Музей современной истории России 22 августа также приглашает посетителей принять участие в бесплатных тематических экскурсиях «Символы и награды России». Мероприятие приурочено ко Дню российского флага.

Гости музея узнают об истории становления и развития государственной символики России со второй половины XIX века до наших дней, познакомятся с современной наградной системой Российской Федерации. Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации.