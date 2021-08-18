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Музей современной истории пригласил на бесплатные экскурсии

Ольга Маркова

Развлечения
Музей современной истории пригласил на бесплатные экскурсии
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей современной истории России 22 августа приглашает посетителей принять участие в бесплатных тематических экскурсиях «Символы и награды России». Мероприятие приурочено ко Дню российского флага.

Гости музея узнают об истории становления и развития государственной символики России со второй половины XIX века до наших дней, познакомятся с современной наградной системой Российской Федерации.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

В Российской государственной библиотеке открылась выставка «Символика Российского государства», приуроченная к 30-летию государственного флага РФ. Бело-сине-красный флаг являлся символом России с XVII века, своим происхождением он обязан отечественному флоту.

В основе экспозиции — подлинные документы из фондов отдела официальных изданий, которые знакомят посетителей с историческими актами и действующим законодательством. Гости выставки могут проследить, как менялась символика государства.

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