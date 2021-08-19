Жители Подмосковья могут ревакцинироваться от COVID-19 в 13 офисах МФЦ

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Жители Подмосковья могут пройти ревакцинацию от коронавируса в 13 офисах МФЦ. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в пресс-службе областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Спустя полгода после первой вакцинации от коронавируса жители Подмосковья могут поставить прививку второй раз. Сделать это можно в прививочных пунктах в десяти муниципалитетах.

— С начала проведения кампании по вакцинации в офисах МФЦ более 110 тысяч человек сделали прививку первым и вторым компонентом вакцины, — добавил глава министерства Максим Рымар.

Ревакцинацию в 13 офисах МФЦ проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет «Подмосковье сегодня».

Жителям Подмосковья также напомнили, как найти отделение МФЦ без толп и очередей. Для получения информации о загруженности отделений МФЦ жители Подмосковья могут воспользоваться специальной онлайн-картой на портале госуслуг региона.

На карту было нанесено 126 офисов и 222 территориальных подразделения центров госуслуг. Самые многолюдные МФЦ отмечаются красным цветом, средней загруженности — желтым, свободные — зеленым.

Всего тепловой картой загрузки МФЦ воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья, сообщили ранее в пресс-службе областного министерства госуправления, IT и связи.