Сергей Собянин: На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с41 Карта всех событий

Новый ледовый дворец ЦСКА будет построен на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом рассказал в четверг, 19 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Объект возведут по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 41. Новый современный ледовый дворец появится на месте старого здания, которое правительство Москвы примет в собственность города.

Сергей Собянин отметил, что перед городом стоит задача — развивать профессиональный спорт. Так, за последние десять лет в Москве появилось более 140 спортивных сооружений.

— Сейчас развиваем спорткластер в «Лужниках», пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляем конноспортивный комплекс «Битца». На Ленинградском проспекте будет новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме, — написал мэр.

По его словам, Москва является «по-настоящему спортивным городом», а спортивная инфраструктура столицы доступна каждому.

Строительство современного ледового дворца ЦСКА будут проводить в рамках соглашения между правительством Москвы, министерством обороны Российской Федерации и АО «Ледовый дворец «Красная армия», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 25 по 28 августа в столице пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир будет длиться четыре дня. Хоккеисты сыграют девять матчей на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. В жюри будут находиться судьи Континентальной хоккейной лиги, а также бригады судей Федерации хоккея столицы.

На лед в рамках Кубка мэра Москвы выйдут московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Витязь» из Подмосковья. Кроме того, в состязаниях примут участие «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Амур» из Хабаровска.