Безбородова извинилась за избиение сына Пьехи

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Избившая сына Стаса Пьехи соседка Ирина Безбородова принесла публичные извинения певцу в связи с инцидентом, произошедшим в загородном поселке Ленинградской области.

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова, в отношении которой возбуждено уголовное дело, обратилась к артисту с просьбой не идти на поводу у эмоций. Однако своей вины в произошедшем женщина не испытывает.

— Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда все произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию, — приводит слова Безбородовой издание «Экономика сегодня».

По ее словам, бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова не говорит правду о том, что произошло на самом деле. Безбородова призвала певца дождаться расследования дела. Однако сам музыкант не желает слышать оправданий и считает, что у супруги футбольного арбитра психические проблемы.

Сам музыкант отмечал, что Безбородова не извинилась после нападения и не вышла на связь.

19 июля соседка Ирина Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи Петю. Инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж, где экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем доме поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Сын Пьехи хотел поиграть с одним из детей Безбородовых, но их мать была против. Петя обиделся и проткнул карандашом бассейн соседей. Очевидцы рассказывают, что Ирина, увидев это, пришла к ним на территорию, схватила ребенка и с силой толкнула его на землю. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Позднее семья избитого сына Пьехи потребовала запретить Безбородовой выходить из дома. По словам семьи, обидчица путается в показаниях, откровенно лжет и пытается воздействовать на свидетелей и следствие с помощью недостоверных фактов.