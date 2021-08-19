«Я нерусская»: гимнастка Линой Ашрам назвала причину своей победы на Олимпиаде

Дина Аверина (на фото в середине) завоевала золотую медаль, ее сестра Арина (на фото слева) стала второй. Бронзовая награда у Лины Ашрам (на фото справа) / Фото: Федерация художественной гимнастики России

Израильская спортсменка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, назвала причину своей победы.

Она отметила, что ее успеху сопутствует ее происхождение и тот факт, что она родилась не в России.

— В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая, как все. Я нерусская — и добиваюсь успехов, — цитирует спортсменку газета Israelhayom.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Россиянка идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.