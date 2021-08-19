Названы неочевидные признаки перенесенного коронавируса

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Состояние ногтей и рук могут указывать на то, что человек переболел коронавирусом. Об этом рассказала президент Британской ассоциации дерматологов Таня Блейкер.

По ее словам, во время болезни рост ногтей прекращается, из-за чего спустя две-три недели на ногтевой пластине образуются небольшие углубления.

— Они безвредны и со временем отрастают — часто это происходит всего за несколько месяцев, — приводит слова специалиста «Москва 24».

Врач отметила, что на ногтях человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, могут появиться отчетливые горизонтальные линии, а под ногтевой платиной — красные пятна, напоминающие полумесяц.

Помимо этого, после болезни на кончиках ногтей может появиться оранжевый оттенок. Также тревожным признаком является выпадение ногтя, добавила специалист.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что фарминдустрия не начинала разрабатывать лекарство от коронавируса, так как специалисты думали, что COVID-19 является сезонной инфекцией.