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Евросоюз признал украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Евросоюз признал украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории европейских стран украинские сертификаты о вакцинации. Об этом в четверг, 19 августа, сообщается на сайте комиссии.

К списку стран, чьи сертификаты были также признаны действительными в Европе, присоединились Турция и Северная Македония, сообщает издание «Экономика сегодня».

Соответствующее решение вступает в силу с пятницы, 20 августа.

Отмечается, что Украина, Турция и Северная Македония также согласились считать действительными на своей территории европейские сертификаты, подтверждающие прививку от COVID-19.

— Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне, — сказал по этому поводу комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Он подытожил, что ЕК продолжает активно работать с целью подключить другие страны к системе ЕС, передает РБК.

Минздрав России и Институт Гамалеи при поддержке МИД РФ ведут с Евросоюзом переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия будет вести с ЕС «прагматичный» и «профессиональный» диалог в данной области.

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