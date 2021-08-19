Программа «Миллион призов» позволит снизить эпидемиологическую нагрузку в Москве

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Столичная программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» мотивирует жителей столицы проголосовать дома, что может снизить риски распространения коронавируса и других заболеваний в городе. Об этом рассказал в четверг, 19 августа, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, осень — сезон простуд и гриппа, поэтому на фоне пандемии коронавируса может увеличиться нагрузка на систему здравоохранения столицы. Электронное голосование может снизить контакты москвичей и, как следствие, распространение COVID-19.

— Любое ограничение контактов замедляет распространение вируса, а, следовательно, нагрузку на систему здравоохранения. Однако эти меры вспомогательные. Главное понять всем, что вакцинация необходима, — уточнил специалист.

Так как голосование проводят в школах, электронный формат позволит снизить риски заболевания среди детей и учителей, которые часто становятся членами УИК, пишет Лента.ру.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

С момента запуска электронного голосования на выборы в Госдуму РФ жители столицы подали более 750 тысяч заявок на участие в нем. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.