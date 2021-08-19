Предмет охраны утвердили для особняка в Глинищевском переулке

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Глинищевский переулок Карта всех событий

Для особняка конца XVIII века в Москве утвержден предмет охраны. Его архитектором считают зодчего Матвея Казакова. Раньше в особняке располагалась гостиница, а сейчас он имеет статус культурного объекта федерального значения и в нем работает Союз женщин России.

— Изящное здание в Глинищевском переулке представляет большой интерес как с точки зрения архитектуры, так и истории. В начале XIX века московский купец Иван Копп устроил здесь гостиницу, известную под названиями «Север» и «Англия». Кстати, в ней в свое время останавливался Пушкин, — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, внешнее убранство особняка привлекает строгий четырехпилястровый портик, декор на фронтоне и фасаде, а также исторические окна и печи.

Под предмет охраны здесь попала и остальная часть убранства здания — от крыши и цоколя, до карнизов и изящных колонн. Все реставрационные работы в доме можно проводить только с учетом предмета охраны.

Изначально в доме располагался модный бутик, после пришествия Наполеона в Москву здание уцелело, но хозяина Николая Обера из города выслали и после передали дом его наследникам, которые после и сделали собственником Коппа. В советское время здесь располагался Комитет советских женщин, а в современной стране работает Союз женщин России, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале августа сообщалось, что предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в Москве. В предмет охраны включены расположение дома, его градостроительные характеристики, планировка, композиция, отдельные элементы конструкции, а также интерьер здания.