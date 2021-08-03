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Предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в Москве

Михаил Алимов

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Предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в Москве
Фото: Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 23/9с1 Карта всех событий

Для дома Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице в Москве утвердили предмет охраны. Теперь без согласования невозможны никакие работы, способные поменять облик здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

— Дом Муравьева-Апостола — изящный памятник, украшающий Старую Басманную улицу. Построенный в середине XVIII века в стиле классицизма, он уцелел в пожаре 1812 года. И это несмотря на то, что его стены и перекрытия деревянные. А в 2012 году здесь завершилась комплексная реставрация и здание открыло свои двери для жителей и гостей столицы. Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны старинного дома. Эксперты включили в него наиболее ценные и уникальные детали и элементы декора, в том числе мраморные колонны, лепные барельефы, потолочные карнизы и розетки, изразцовые печи, — сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В предмет охраны включены и расположение дома, его градостроительные характеристики, планировка, композиция, отдельные элементы конструкции, а также интерьер здания.

Предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в МосквеФото: Пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Исторически дом принадлежит семье Муравьевых-Апостолов. Эта фамилия хорошо известна любому человеку, который интересовался декабристским движением. Сыновья купившего дом сенатора Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола Ипполит, Сергей и Матвей участвовали в восстании на Сенатской площади. Их судьба сложилась трагично.

Позже в этом доме размещались детский приют, школа, коммунальные квартиры, общежития. Уже в 1986 году здесь открылся Музей Декабристов. Правда проработал он недолго, потому что здание уже совсем не новое и требовало ремонта. В 1991 году особняк был в аварийном состоянии и экспозицию представлять в нем не имелось возможности. Дом решил восстановить потомок известного рода Кристофер Муравьев-Апостол, который в том же году приехал в Россию из Швейцарии. Он взял здание в аренду у города и на свои средства начал реставрационные работы. В 2012 году они были завершены, а здание вновь стало таким, каким было в начале XIX века. Позже особняк стал лауреатом конкурса «Московская реставрация». Теперь в нем проводят экскурсии, устраивают выставки, а столичные пары играют свадьбы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле корреспондент «ВМ» вместе с искусствоведом посетила усадьбу Быково с экскурсией. Она узнала об истории здания, легендах, связанных с ним, и посмотрела на результаты реконструкции особняка.

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