Движение временно перекроют в поселении Щаповском из-за проведения киносъемок

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Движение в Щаповском поселении перекроют 19 августа в 21:30 из-за проведения киносъемок. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

— Сегодня с 21:30 до 22:30 будут организованы кратковременные перекрытия в местном проезде в поселении Щаповском. Там проходят киносъемки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кратковременные перекрытия движения произойдут на участке дороги возле владения 73, строение 1, в деревне Песье.

Недавно сообщалось, что движение на улице Ильинке полностью перекроют из-за фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября.