Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение временно перекроют в поселении Щаповском из-за проведения киносъемок

Михаил Алимов

Город
Движение временно перекроют в поселении Щаповском из-за проведения киносъемок
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, 46Н-08936Карта всех событий

Движение в Щаповском поселении перекроют 19 августа в 21:30 из-за проведения киносъемок. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

— Сегодня с 21:30 до 22:30 будут организованы кратковременные перекрытия в местном проезде в поселении Щаповском. Там проходят киносъемки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кратковременные перекрытия движения произойдут на участке дороги возле владения 73, строение 1, в деревне Песье.

Недавно сообщалось, что движение на улице Ильинке полностью перекроют из-за фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября.

Читайте также:
МоскваПерекрытия дорогкиносъемки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте