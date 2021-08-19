МАК расшифровал данные бортового самописца разбившегося самолета Ан-26

Фото: МЧС России

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные с бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, который разбился на Камчатке.

Согласно анализу, на магнитной ленте хранится информация о движении самолета по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана.

Внутри самописца были обнаружены следы влаги, однако информация сохранилась в удовлетворительном состоянии.

Специалистам МАК не удалось обнаружить регистрацию положения рычага управления правого двигателя. Также пропала запись ленты длиной в 10 минут из-за разрушения магнитного слоя ленты. На данной записи должен был быть зафиксирован период полета борта в момент попытки предотвратить аварийную ситуацию.

МАК порекомендовал Камчатскому авиационному предприятию организовать проверку состояния магнитной ленты, а также удостовериться в достоверности записи самописца, передает ТАСС.

Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.