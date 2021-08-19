Врач объяснил, как коронавирус может отразиться на глазах

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Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил последствия, которые могут возникнуть после перенесенного COVID-19.

— Основные жалобы, которые пациент предъявляет после коронавируса: снижение зрения, боль в глазах или за глазом, покраснение глаз или век, сухость в глазах, опущение век, искривление линии, выпадение букв в словах. Мы видим все больше и больше таких пациентов, — рассказывает специалист в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач рассказывает, что один из способов заражения коронавирусом — через слизистую, в том числе и через глаза.

— Вирус в слезной жидкости может сохраняться до трех недель. Мы видим часто у людей с гипертонией после COVID-19 неврит зрительного нерва: человек отмечает резкое снижение зрения, боли за глазом. Это постковидный «хвост». Если произошел тромбоз центральной вены сетчатки, клетки, которые принимают изображение, моментально погибают, изображение перестает попадать на сетчатку, человек слепнет. Поэтому, если такое происходит, а ранее был коронавирус в анамнезе, нужно срочно обратиться для диагностики к врачу, — говорит эксперт.

Еще одно заболевание в этом списке — молекулярная дегенерация. При нем происходит искривление линии и выпадение букв. Оно возрастное, но сейчас после коронавируса диагностируется и у молодых людей.

После коронавируса нужно провести следующие исследования: проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, провести биомикроскопию.

— Биомикроскопия проводится через специальный микроскоп: офтальмолог заглядывает в глаз пациента, смотрит структуру глаза, роговицу, хрусталик, конъюнктиву. Сразу визуально врач может понять, все хорошо или есть какие-то проблемы, — рассказывает доктор.

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