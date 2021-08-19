Московский Росреестр принял почти шесть миллионов заявлений через МФЦ

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С 2013 года столичный Росреестр принял более 5,8 миллиона заявлений через центры госуслуг «Мои документы». Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

— В Москве с момента подписания соглашения наиболее востребованная услуга Росреестра, оказываемая гражданам через офисы «Мои документы», является регистрация права собственности на недвижимость. На нее приходится почти 90 процентов всех принятых через центры госуслуг обращений с 2013 года, — рассказал глава управления ведомства Игорь Майданов.

Отмечается, что в июле 2013 года между Росреестром и МФЦ было заключено соглашение, по которому через «Мои документы» москвичи могли подать документы на кадастровый учет и регистрацию собственности, а также получить выписки из реестра недвижимости (ЕГРН) по принципу «одного окна».

Майданов сообщил, что количество заявлений с каждым годом растет. Уже за шесть месяцев 2021 года оно стало в 1,3 раза больше, чем за весь 2013 год.

— За прошедшие годы максимальное количество принятых заявлений, оформленных через центры «Мои документы», фиксировалось в 2019 году. Тогда доля таких заявлений от общего числа, поступивших в управление, достигла 68 процентов и не снижается до настоящего времени, — отметил он.

Важным условием стала возможность регистрировать свою недвижимость в других регионах России, находясь в Москве. В 2018 году это стало возможным. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец госуслуг на ВДНХ, в котором началось предоставление услуги Росреестра по экстерриториальной регистрации недвижимости. За последующие несколько лет этой услугой воспользовались 20 005 человек.

Недавно сообщалось, что Росреестр оформил пятнадцать домов по реновации на востоке Москвы. Майданов заявил, что Восточный административный округ столицы занимает третье место по числу поставленных на кадастровый учет соцобъектов.