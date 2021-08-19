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Участок 1-го Курьяновского проезда в Москве стал односторонним

Полина Долганова

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Участок 1-го Курьяновского проезда в Москве стал односторонним
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Участок дороги в 1-м Курьяновском проезде стал односторонним. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в связи с изменениями движение автомобилей на проезде должно стать удобнее, а у местных жителей появится 16 новых машино-мест.

До этого стало известно, что на нескольких улицах в юго-западной, юго-восточной и северо-западной частях Москвы ограничат движение транспортных средств.

Изменения будут вызваны проведением инженерных работ и коснутся районов Южное Бутово, Лефортово и Покровское-Стрешнево.

Так, с 15 августа по 30 сентября ограничения будут введены на участке Краснолиманской улицы недалеко от владения 21. Работы будут вестись на одной полосе движения. Существующее на участке количество полос сохранится за счет обустройства временных расширений. Специалисты будут работать круглосуточно.

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