Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования

Фото: flickr/uscapitol

Сотрудники полиции оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне из-за угрозы минирования автомобиля у Библиотеки Конгресса. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РИА Новости.

За оцеплением оказался Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.

Территорию оградили желтой лентой. Потенциально опасную зону охраняют офицеры. Граждан просят обходить стороной этот район и выбирать иной маршрут.

Для работы сотрудников СМИ предусмотрена специальная площадка с северо-западной стороны Капитолийского холма. Точка располагается на расстоянии от подозрительного автомобиля, передает агентство.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании грузовика рядом с Библиотекой Конгресса США.

Правоохранители эвакуировали людей из потенциально опасного места.