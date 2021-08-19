Несколько кварталов вокруг Капитолия оцепили из-за угрозы минирования
Сотрудники полиции оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне из-за угрозы минирования автомобиля у Библиотеки Конгресса. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РИА Новости.
За оцеплением оказался Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.
Территорию оградили желтой лентой. Потенциально опасную зону охраняют офицеры. Граждан просят обходить стороной этот район и выбирать иной маршрут.
Для работы сотрудников СМИ предусмотрена специальная площадка с северо-западной стороны Капитолийского холма. Точка располагается на расстоянии от подозрительного автомобиля, передает агентство.
До этого сообщалось, что правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании грузовика рядом с Библиотекой Конгресса США.
Правоохранители эвакуировали людей из потенциально опасного места.