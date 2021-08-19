Немецкие ученые создали человеческий глаз из стволовых клеток

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Немецким врачам удалось создать аналог глаза человека из стволовых клеток.

Специалисты отметили, что в искусственно созданном сером веществе содержатся клетки, которые образуют зрительный орган человека. Во время наблюдений эксперты выяснили, что частицы реагируют на световой поток.

Многие мировые ученые занимаются разработкой человеческого мозга из стволовых клеток на протяжении многих лет. В настоящий момент они пришли к выводу, что возможно создать аналог сетчатки глаза.

Также Nation news сообщает, что врачи продолжают изучение глаза человека и других органов. Сейчас ученые разрабатывают методы получения клеток сетчатки глаза, которые можно будет пересаживать пациентам.

Группа ученых из Российского квантового центра создала новый метод отслеживания изменений в мозге. Специалисты разработали магнитометр, который даже в неблагоприятных условиях способен отслеживать минимальную активность в человеческом мозге. Такое изобретение позволит в будущем более детально изучать данный орган.