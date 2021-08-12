Ученые разработали новый метод контроля изменений в мозге

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Коллектив ученых из Российского квантового центра предложил новый способ, который позволит отслеживать минимальные изменения в мозге человека. Об этом сообщили в четверг, 12 августа.

Специалистам удалось создать сверхточный магнитометр. С помощью данного устройства наука сможет более детально изучить активность и возможности мозга. Отмечается, что прибор способен работать и передавать данные даже в условиях комнатной температуры.

Магнитометр определяет активность человеческого мозга с помощью слабых магнитных полей. Они появляются вследствие деятельности нейронов. В приспособлении отсутствуют сложные датчики, благодаря чему он замечает даже самые минимальные изменения в мозге человека, сообщило издание «Экономика сегодня».

Напомним, что в среду, 11 августа, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление на научные разработки в сфере медицины.

Также глава города подчеркнул, что в настоящий момент реализуется программа модернизации больниц и поликлиник, которая тесно связана с научными разработками. Из-за этого мэр Москвы принял решение выделить один миллиард рублей для поддержки инноваций в сфере медицины.