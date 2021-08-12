Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые разработали новый метод контроля изменений в мозге

Виктория Сикерина

Общество
Ученые разработали новый метод контроля изменений в мозге
Фото: pixabay.com

Коллектив ученых из Российского квантового центра предложил новый способ, который позволит отслеживать минимальные изменения в мозге человека. Об этом сообщили в четверг, 12 августа.

Специалистам удалось создать сверхточный магнитометр. С помощью данного устройства наука сможет более детально изучить активность и возможности мозга. Отмечается, что прибор способен работать и передавать данные даже в условиях комнатной температуры.

Магнитометр определяет активность человеческого мозга с помощью слабых магнитных полей. Они появляются вследствие деятельности нейронов. В приспособлении отсутствуют сложные датчики, благодаря чему он замечает даже самые минимальные изменения в мозге человека, сообщило издание «Экономика сегодня».

Напомним, что в среду, 11 августа, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление на научные разработки в сфере медицины.

Также глава города подчеркнул, что в настоящий момент реализуется программа модернизации больниц и поликлиник, которая тесно связана с научными разработками. Из-за этого мэр Москвы принял решение выделить один миллиард рублей для поддержки инноваций в сфере медицины.

Читайте также:
активность мозгаученыероссийская наука
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте