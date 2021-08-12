Миллиард на науку: разработчики технологий получат финансирование
11 августа, в среду, мэр Москвы Сергей Собянин подписал два важных постановления по выделению средств на реставрацию фресок монастыря и на научные разработки в сфере медицины.
Глава города отметил, что в столице активно реализуется программа модернизации больниц и поликлиник.
— Эффективность медицинской помощи сейчас во многом зависит от современных научных разработок. Поэтому мы приняли решение выделить один миллиард рублей для поддержки инноваций в сфере медицины, — рассказал Сергей Собянин.
Средства, уточнил мэр Москвы, получат научные коллективы и медицинские организации, которые занимаются разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний, а также внедрением инновационных технологий в московское здравоохранение.
Кроме того, субсидию в размере более 35 миллионов рублей получил Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. В столичной мэрии рассказали, что деньги пойдут на реставрацию уникальных фресок начала XVIII века.
— Построенный в 1679 году каменный собор Сретенского монастыря является объектом культурного наследия федерального значения, — уточнили в ведомстве. — Он был возведен на месте древнего деревянного храма, стоявшего здесь с 1397 года.
В соборе находятся уникальные фрески 1707 года, выполненные мастерами костромской школы. Примечательно, что в первой половине XX века монастырь был закрыт и передан под общежитие офицеров НКВД. Из-за перестройки здания фрески сильно пострадали и могли совсем погибнуть, но сохранились благодаря тому, что стены собора были окрашены и оклеены обоями.
— В 1958–1962 годах фасад собора отреставрировали. К 1990 году на храме и приделе восстановили позолоченные узорные кованые кресты, но состояние фресок оставалось плачевным, — добавили в мэрии.
Сегодня их восстановлением займутся профессионалы, а сама процедура реставрации станет возможна благодаря финансовой поддержке столичного правительства.
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