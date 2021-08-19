Провоцируют рак: диетолог рассказала о продуктах с микропластиком

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За жизнь человек вместе с продуктами съедает такое количество микропластика, которого бы хватило на изготовление планшетного компьютера. Об этом в разговоре с «Вечерей Москвой» рассказал врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, микропластик присутствует практически в любой пище растительного происхождения:

— Это проблема, с которой мы столкнулись относительно недавно. Она очень животрепещущая, поскольку никогда на нашей планете не было столько пластика. Главная беда в том, что растения очень быстро впитывают его частицы через почву, а мы получаем дозу этого опасного искусственного материала вместе с овощами и фруктами.

Растения, правда, вбирают в себя ничтожное количество микропластика, уточнила Соломатина. Однако это, по ее словам, не дает оснований предполагать, что никаких последствий для организма нет:

— Конечно, никакого ухудшения самочувствия сразу не происходит. Есть исследования, которые говорят о том, что приблизительно за год человек съедает пластика массой с банковскую карту. За всю жизнь можно слопать целый портативный планшетный компьютер. Это не может не отражаться на нашем организме.

Врач заметила, что много опасного материала попадает в мировой океан.

— Морепродукты с микропластиком появляются на прилавках магазинов. Мы их с удовольствием едим и получаем порцию не только полезных витаминов и микроэлементов, но и микропластика. Пожалуй, именно морепродукты содержат больше всего этих элементов. Вслед за ними идут уже фрукты, овощи и иная продукция растительного происхождения. И по пищевой цепочке пластик, он же полимер, проникает в человека, — добавила Соломатина.

Накопление этого материала в организме, по словам специалиста, может грозить опасными заболеваниями, в том числе раком:

— При проникновении любых чужеродных агентов организм пытается их вывести. Когда ему это не удается, иммунная система начинает напрягаться. Пластик, который годами скапливается в организме, в будущем способен спровоцировать все что угодно — аутоиммунные заболевания, рак, проблемы с желудком и аллергические реакции.

Врач добавила, что полностью избежать попадания полимера в организм невозможно, поскольку в разных дозах он присутствует фактически в любой пище.