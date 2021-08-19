Путин и Макрон обсудили ситуации в Афганистане, Карабахе и конфликт на Украине

Фото: Администрация Президента РФ

Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились и обсудили между собой мировую обстановку. Президенты России и Франции разговаривали о ситуациях в Афганистане, Нагорном Карабахе, обсудили конфликт на юго-востоке Украины и иранскую ядерную сделку, передает в четверг, 19 августа, пресс-служба Кремля.

— Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности, — говорится в сообщении пресс-службы.

По иранской ядерной программе лидеры решили продолжить переговоры по возобновлению исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД).

Путин проинформировал Макрона, что трехсторонние заявления по ситуации в Нагорном Карабахе продолжают выполняться — обстановка в регионе остается стабильной, идет восстановление транспортно-экономических связей на Южном Кавказе. Стороны надеются на дальнейшее сотрудничество по данному вопросу, в особенности — в Минской группе ОБСЕ.

По ситуации на Украине российский лидер выразил обеспокоенность политикой Киева. Он отметил, что конфликт продолжается и остается напряженным из-за деструктивных действий украинской стороны. В частности, «провокационных законодательных инициатив», которые прямо противоречат Минским соглашениям.

— Подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования, — утверждает пресс-служба президента.

Стороны должны координировать свои действия в «нормандском формате», считают лидеры двух стран.

Путин и Макрон обсудили еще несколько тем, в том числе и касающихся Африки. Они договорились продолжить личные контакты.

До этого Путин обсудил с председателем Совета министров Италии ситуацию в Афганистане. Инициатором разговора была итальянская сторона. Переговоры состоялись по телефону. Стороны понимают необходимость продолжать борьбу с распространением террористической идеологии в Афганистане и не допустить гуманитарной катастрофы в стране.