Путин обсудил с председателем Совета министров Италии ситуацию в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета министров Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что инициатором разговора была итальянская сторона. Переговоры состоялись по телефону.

— С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили необходимость продолжать борьбу с распространением террористической идеологии в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.