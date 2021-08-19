Срок хранения исчезающих сообщений в WhatsApp увеличится до 90 дней

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Мессенджер WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений до 90 дней. Об этом специалисты со ссылкой на бета-обновления приложения сообщили в четверг, 19 августа.

Благодаря этой функции пользователи смогут отправлять сообщения, которые самостоятельно исчезнут из диалога спустя 90 дней.

Отмечается, что такая разработка будет доступна лишь для обладателей гаджетов на системе Android. Помимо этого, абоненты смогут устанавливать время удаления сообщений. Им будет предложено сделать это через 24 часа, семь дней и 90 дней.

Теперь пользователям доступна функция отправки фото и видео, после получения и просмотра которых материалы удаляются из чата. Также доступно обновление, благодаря которому возможно скрывать уведомления из архивированных чатов, сообщает телеканал 360.

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