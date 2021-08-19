Диетолог объяснила, что происходит с человеком при отказе от сладкого

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Многие мировые ученые и врачи утверждают, что для поддержания здорового образа жизни необходимо отказаться от сладкого. Однако сделать это не так просто. О последствиях резкого отказа от сахара рассказала диетолог Ольга Бурлакова в четверг, 19 августа.

По ее словам, сахар — это токсин, который вызывает сильнейшее привыкание. Из-за этого в первые дни после исключения сладких продуктов из своего рациона человек может испытывать сильную ломку, головную боль, бессонницу, скачки аппетита и другие последствия.

— В среднем это длится около трех недель, именно этот срок нужен для установления новых нейронных связей и выработки новых привычек, — отметила специалист.

Также Ольга Бурлакова подчеркнула, что, несмотря на боль и дискомфорт, в этот период стоит подумать о здоровье своего организма и понять, что тело постепенно очищается от токсинов и вредных веществ.

Однако полный отказ от сахара тоже приведет к нарушению обменных процессов и здоровья, сообщает Мир 24. Эксперт объяснила, что норма сахара в день для взрослого человека должна составлять 60 граммов.

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что в семи зернышках яблока содержится суточная доза йода. Также в составе мякоти и кожуры фрукта есть множество минералов, питательных веществ и клетчатки.