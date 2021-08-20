Полиция не обнаружила взрывное устройство в автомобиле в центре Вашингтона

Фото: Twitter / CapitolPolice

Правоохранительные органы не обнаружили взрывное устройство в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле. Об этом сообщили в полиции Капитолия.

— Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа извлечены возможные материалы для изготовления взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Район около здания Библиотеки Конгресса вновь признали безопасным. При этом следователи продолжают оставаться на месте происшествия, отмечается на сайте ведомства.

19 августа полиция оцепила несколько кварталов вокруг Капитолия из-за угрозы минирования автомобиля у Библиотеки Конгресса. За оцеплением оказался Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.

Водитель автомобиля требовал разговора с президентом США Джо Байденом. Со злоумышленником вело переговоры ФБР, он угрожал, что вместе с ним погибнут два района Вашингтона.

Позднее мужчина вышел из машины и сдался полиции. СМИ отмечают, что он, вероятно, страдает шизофренией.