Угрожавший взорвать бомбу в центре Вашингтона мужчина сдался полиции

Фото: NASA / Joel Kowsky

Мужчина, припарковавшийся у здания Библиотеки Конгресса США и угрожавший взорвать бомбу, сдался полиции. Об этом сообщает американский канал NBC.

— Подозреваемый в угрозе взрыва вышел из автомобиля и сдался правоохранительным органам, — говорится в сообщении телеканала.

Появилось видео с задержанием мужчины. СМИ отмечают, что он, вероятно, страдает шизофренией.

Видео: telegram/Mash

До этого в Cети появилось видео из его машины. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На кадрах слышно, что мужчина предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.

Из-за инцидента правоохранительные органы оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне. Прохожих эвакуировали из района.