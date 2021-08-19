Угрожавший взорвать бомбу в центре Вашингтона мужчина сдался полиции
Мужчина, припарковавшийся у здания Библиотеки Конгресса США и угрожавший взорвать бомбу, сдался полиции. Об этом сообщает американский канал NBC.
— Подозреваемый в угрозе взрыва вышел из автомобиля и сдался правоохранительным органам, — говорится в сообщении телеканала.
Появилось видео с задержанием мужчины. СМИ отмечают, что он, вероятно, страдает шизофренией.
До этого в Cети появилось видео из его машины. Он требовал разговора с президентом США Джо Байденом. На кадрах слышно, что мужчина предупреждает полицейских о последствиях при стрельбе по нему. Злоумышленник угрожает, что вместе с ним погибнут два района города.
Из-за инцидента правоохранительные органы оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне. Прохожих эвакуировали из района.